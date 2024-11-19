График отключений света в Украине: завтра будет действовать одна очередь
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает об одной очереди отключений электроэнергии завтра с 6:00 до 22:00. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов в результате ракетной атаки 17 ноября.
Завтра в Украине будет действовать одна очередь отключений - 6:00 до 22:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений», - говорится в сообщении.
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В Укрэнерго отметили, причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование
Кроме того, в компании призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.