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Как обжаловать решение ВЛК: Минюст назвал два способа пересмотра постановления

Киев • УНН

 • 19765 просмотра

Военнослужащие могут обжаловать решение ВЛК в внесудебном и судебном порядке. Для судебного обжалования установлены сроки 3 или 6 месяцев, в зависимости от обстоятельств дела.

Как обжаловать решение ВЛК: Минюст назвал два способа пересмотра постановления

В Украине лица, не согласные с решением военно-врачебной комиссии (ВЛК), могут обжаловать эти постановления как в внесудебном, так и в судебном порядке. Обжалование через ВЛК различных уровней и через судебные инстанции предполагает четкие процедуры и сроки, которые необходимо соблюдать для защиты своих прав.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.

Детали 

Военно-врачебная комиссия (ВЛК) оценивает состояние здоровья военнослужащих, определяя их пригодность к службе. Решение ВЛК можно обжаловать, как предусмотрено украинским законодательством

- говорится в сообщении. 

В частности, существует два способа обжалования решений военно-врачебных комиссий (ВЛК): внесудебный и судебный.

  • Предварительный порядок обжалования

    1) Жалобы на постановления ВЛК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВЛК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП. 

    2) Постановления, принятые ВЛК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВЛК (Центральной военно-врачебной комиссии (далее — ЦВЛК), ВЛК региона).

    3) Постановление ВЛК регионов может быть обжаловано в ЦВЛК или в судебном порядке.

    4) Постановления ЦВЛК могут быть обжалованы в судебном порядке.

    Для обжалования постановления ВЛК в предварительном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией. В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВЛК в установлении причинно-следственной связи заболевания и т.д.

    - отмечает Минюст. 
    • Судебный порядок обжалования

      Постановления ВЛК могут быть обжалованы в судебном порядке. Обжалование решений ВЛК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства. Указаны два срока для подачи исков: 

      1) Три месяца с дня вручения решения высшей инстанции ВЛК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления.

      2) Шесть месяцев с дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов, то есть с дня вынесения постановления ВЛК.

      Напоминаем  

      Минобороны внедрило электронный кабинет военно-врачебных комиссий в Медицинской системе ВСУ. С 1 апреля 2025 года цифровой формат станет обязательным для всех ВЛК, заменив бумажные документы. 

      Алина Волянская

      Алина Волянская

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