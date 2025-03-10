Как обжаловать решение ВЛК: Минюст назвал два способа пересмотра постановления

В Украине лица, не согласные с решением военно-врачебной комиссии (ВЛК), могут обжаловать эти постановления как в внесудебном, так и в судебном порядке. Обжалование через ВЛК различных уровней и через судебные инстанции предполагает четкие процедуры и сроки, которые необходимо соблюдать для защиты своих прав.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.

Детали

Военно-врачебная комиссия (ВЛК) оценивает состояние здоровья военнослужащих, определяя их пригодность к службе. Решение ВЛК можно обжаловать, как предусмотрено украинским законодательством - говорится в сообщении.

В частности, существует два способа обжалования решений военно-врачебных комиссий (ВЛК): внесудебный и судебный.

Предварительный порядок обжалования

1) Жалобы на постановления ВЛК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВЛК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП.

2) Постановления, принятые ВЛК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВЛК (Центральной военно-врачебной комиссии (далее — ЦВЛК), ВЛК региона).

3) Постановление ВЛК регионов может быть обжаловано в ЦВЛК или в судебном порядке.

4) Постановления ЦВЛК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Для обжалования постановления ВЛК в предварительном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией. В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВЛК в установлении причинно-следственной связи заболевания и т.д. - отмечает Минюст.

Судебный порядок обжалования

Постановления ВЛК могут быть обжалованы в судебном порядке. Обжалование решений ВЛК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства. Указаны два срока для подачи исков:

1) Три месяца с дня вручения решения высшей инстанции ВЛК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления.

2) Шесть месяцев с дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов, то есть с дня вынесения постановления ВЛК.

Напоминаем

Минобороны внедрило электронный кабинет военно-врачебных комиссий в Медицинской системе ВСУ. С 1 апреля 2025 года цифровой формат станет обязательным для всех ВЛК, заменив бумажные документы.