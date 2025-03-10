Як оскаржити рішення ВЛК: Мін'юст назвав два способи перегляду постанов
Київ • УНН
Військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК у позасудовому та судовому порядку. Для судового оскарження встановлено терміни 3 або 6 місяців, залежно від обставин справи.
В Україні особи, незгодні з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК), можуть оскаржити ці постанови як в позасудовому, так і в судовому порядку. Оскарження через ВЛК різних рівнів та через судові інстанції передбачає чіткі процедури та строки, які необхідно дотримуватися для захисту своїх прав.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.
Деталі
Військово-лікарська комісія (ВЛК) оцінює стан здоров’я військовослужбовців, визначаючи їхню придатність до служби. Рішення ВЛК можна оскаржити, як передбачено українським законодавством
Зокрема, існує два способи оскарження рішень військово-лікарських комісій (ВЛК): позасудовий та судовий.
- Досудовий порядок оскарження
Скарги на постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП.
Постанови прийняті ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військово-лікарській комісії (далі — ЦВЛК), ВЛК регіону).
Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.
Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилку ВЛК у встановленні причинного звʼязку захворювання тощо
- Судовий порядок оскарження
Постанови ВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень ВЛК у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства
Зазначено два терміни для подання позовів:
Три місяці з дня вручення рішення вищої інстанції ВЛК за результатами розгляду заяви про перегляд постанови.
Шість місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, тобто з дня винесення постанови ВЛК.
Нагадаємо
Міноборони запровадило електронний кабінет військово-лікарських комісій в Медичній системі ЗСУ. З 1 квітня 2025 року цифровий формат стане обов'язковим для всіх ВЛК, замінивши паперові документи.