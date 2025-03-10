Як оскаржити рішення ВЛК: Мін'юст назвав два способи перегляду постанов

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35399 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 58389 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 60725 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 65093 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 76538 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61095 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59135 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 126751 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82880 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232137 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
72%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 14357 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 13607 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 12794 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15664 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 25530 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95111 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 126752 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232138 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408017 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15738 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23649 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24476 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26377 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76715 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Як оскаржити рішення ВЛК: Мін'юст назвав два способи перегляду постанов

Київ • УНН

 • 19768 перегляди

Військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК у позасудовому та судовому порядку. Для судового оскарження встановлено терміни 3 або 6 місяців, залежно від обставин справи.

Як оскаржити рішення ВЛК: Мін'юст назвав два способи перегляду постанов

В Україні особи, незгодні з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК), можуть оскаржити ці постанови як в позасудовому, так і в судовому порядку. Оскарження через ВЛК різних рівнів та через судові інстанції передбачає чіткі процедури та строки, які необхідно дотримуватися для захисту своїх прав.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.

Деталі 

Військово-лікарська комісія (ВЛК) оцінює стан здоров’я військовослужбовців, визначаючи їхню придатність до служби. Рішення ВЛК можна оскаржити, як передбачено українським законодавством

- йдеться у повідомленні. 

Зокрема, існує два способи оскарження рішень військово-лікарських комісій (ВЛК): позасудовий та судовий.

  • Досудовий порядок оскарження

    Скарги на постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП.

    Постанови прийняті ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військово-лікарській комісії (далі — ЦВЛК), ВЛК регіону).

    Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.

    Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

    Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилку ВЛК у встановленні причинного звʼязку захворювання тощо

    -зазначає Міньʼюст. 
    • Судовий порядок оскарження

      Постанови ВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень ВЛК у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства

      Зазначено два терміни для подання позовів: 

      Три місяці з дня вручення рішення вищої інстанції ВЛК за результатами розгляду заяви про перегляд постанови.

      Шість місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, тобто з дня винесення постанови ВЛК.

      Нагадаємо  

      Міноборони запровадило електронний кабінет військово-лікарських комісій в Медичній системі ЗСУ. З 1 квітня 2025 року цифровий формат стане обов'язковим для всіх ВЛК, замінивши паперові документи. 

      Аліна Волянська

      Аліна Волянська

      СуспільствоЗдоров'я
      Міністерство юстиції України
      Україна
      Brent
      $65.34
      Bitcoin
      $82,344.00
      S&P 500
      $5,330.87
      Tesla
      $262.04
      Газ TTF
      $33.67
      Золото
      $3,113.64
      Ethereum
      $1,646.46