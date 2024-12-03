Как действовать зимой во время тумана и в горах: советы ГСЧС
Киев • УНН
Представитель ГСЧС предоставил рекомендации по безопасности во время зимнего тумана для водителей и пешеходов. Также он озвучил правила поведения в горах, где в этом году уже погибло 18 туристов.
Пресс-секретарь ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга дал важные рекомендации для водителей, пешеходов и туристов. В частности, он обратил внимание на опасность, которую создают зимний туман, короткий световой день и сложные условия в горах. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Как обезопасить себя в темный и туманный период суток
Предупреждаем водителей быть особенно осторожными во время тумана. Как правило, это видимость 200-500 метров. И за последние дни уже были случаи ДТП
По его словам, в тумане нужно снижать скорость, ведь плохая видимость значительно усложняет передвижение. Противотуманные фары также являются обязательными.
"Это способствует тому, чтобы водители могли лучше рассмотреть, что впереди, и избежать опасных ситуаций".
Не менее важные правила касаются и пешеходов.
"Переход дороги должен осуществляться исключительно на пешеходных переходах. Нужно убедиться, что водитель успеет затормозить", — добавил пресс-секретарь ГСЧС.
Он также напомнил об акции "Засветись", которая призывает использовать светоотражающие фликеры. Это поможет сделать пешеходов более заметными в темное время суток.
Опасность в горах
Туман, снегопад, сильный ветер и несоответствующая подготовка создают серьезные риски для туристов в Карпатах.
"Начну со статистики: с начала года горными спасателями ГСЧС было спасено 579 человек, из них 101 ребенок. Но, к сожалению, уже погибло 18 человек", — отметил Хорунжий.
Основными причинами несчастных случаев являются легкомыслие туристов, переоценка собственных возможностей и пренебрежение прогнозом погоды.
"Нужно тщательно изучить маршрут и проверить погодные условия перед походом. Туристам также стоит зарегистрировать свой маршрут по номеру "101", "112" или в приложении "Спасение в горах" или "Спасение". Это позволит спасателям быстрее найти людей в случае чрезвычайной ситуации", — подчеркнул пресс-секретарь ГСЧС.
Как действовать, если заблудились
"Первое - не паниковать. Нужно вспомнить детали своего маршрута: тропы, ручьи, горные потоки могут помочь, если двигаться по ним вниз, ведь они обязательно приведут к населенным пунктам", - посоветовал Хорунжий.
Также он рекомендует звонить по номерам "101" или "112". Если звонок к спасателям не удается с первого раза, измените местоположение.
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Важно пользоваться приложениями "Спасение" или "Спасение в горах", так как они работают с геолокацией.
"Мы не рекомендуем самостоятельно отправляться в горы, особенно без надлежащей физической подготовки или снаряжения", — подчеркнул он.
Что брать с собой в горы зимой
Горные походы требуют серьезной подготовки. Обязательно возьмите:
- трекинговую обувь;
- одежду по сезону и сменный комплект;
- рюкзак, дождевик, налобный фонарик, охотничьи спички, туристические бахилы;
- заряженный телефон (можно два), павербанки, средства навигации.
Соблюдая эти советы, можно значительно снизить риски как на дороге, так и в горах.
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