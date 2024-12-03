Как действовать зимой во время тумана и в горах: советы ГСЧС

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга дал важные рекомендации для водителей, пешеходов и туристов. В частности, он обратил внимание на опасность, которую создают зимний туман, короткий световой день и сложные условия в горах. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Как обезопасить себя в темный и туманный период суток

Предупреждаем водителей быть особенно осторожными во время тумана. Как правило, это видимость 200-500 метров. И за последние дни уже были случаи ДТП — отметил Александр Хорунжий.

По его словам, в тумане нужно снижать скорость, ведь плохая видимость значительно усложняет передвижение. Противотуманные фары также являются обязательными.

"Это способствует тому, чтобы водители могли лучше рассмотреть, что впереди, и избежать опасных ситуаций".

Не менее важные правила касаются и пешеходов.

"Переход дороги должен осуществляться исключительно на пешеходных переходах. Нужно убедиться, что водитель успеет затормозить", — добавил пресс-секретарь ГСЧС.

Он также напомнил об акции "Засветись", которая призывает использовать светоотражающие фликеры. Это поможет сделать пешеходов более заметными в темное время суток.

Опасность в горах

Туман, снегопад, сильный ветер и несоответствующая подготовка создают серьезные риски для туристов в Карпатах.

"Начну со статистики: с начала года горными спасателями ГСЧС было спасено 579 человек, из них 101 ребенок. Но, к сожалению, уже погибло 18 человек", — отметил Хорунжий.

Основными причинами несчастных случаев являются легкомыслие туристов, переоценка собственных возможностей и пренебрежение прогнозом погоды.

"Нужно тщательно изучить маршрут и проверить погодные условия перед походом. Туристам также стоит зарегистрировать свой маршрут по номеру "101", "112" или в приложении "Спасение в горах" или "Спасение". Это позволит спасателям быстрее найти людей в случае чрезвычайной ситуации", — подчеркнул пресс-секретарь ГСЧС.

Как действовать, если заблудились

"Первое - не паниковать. Нужно вспомнить детали своего маршрута: тропы, ручьи, горные потоки могут помочь, если двигаться по ним вниз, ведь они обязательно приведут к населенным пунктам", - посоветовал Хорунжий.

Также он рекомендует звонить по номерам "101" или "112". Если звонок к спасателям не удается с первого раза, измените местоположение.

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Важно пользоваться приложениями "Спасение" или "Спасение в горах", так как они работают с геолокацией.

"Мы не рекомендуем самостоятельно отправляться в горы, особенно без надлежащей физической подготовки или снаряжения", — подчеркнул он.

Что брать с собой в горы зимой

Горные походы требуют серьезной подготовки. Обязательно возьмите:

- трекинговую обувь;

- одежду по сезону и сменный комплект;

- рюкзак, дождевик, налобный фонарик, охотничьи спички, туристические бахилы;

- заряженный телефон (можно два), павербанки, средства навигации.

Соблюдая эти советы, можно значительно снизить риски как на дороге, так и в горах.

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