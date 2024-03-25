Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: зарегистрировано уже 2423 анкеты претендентов

Зарегистрировано 2423 анкеты претендентов в кадровый резерв работников государственной службы для деоккупированных территорий. Об этом говорится на Facebook-странице Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС), передает УНН.

Детали

В частности, мужчины подали 1380 анкет (57%), женщины - 1043 анкеты (43%). Кандидаты отдают предпочтение будущей работе в Крыму, в Донецкой области и в Запорожской области.

Среди предложенных направлений работы чаще всего выбирают административное руководство, государственный надзор и контроль, администрирование и предоставление публичных услуг, предотвращение коррупции, управление персоналом.

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Таким образом, в резерв восстановления уже зачислено 2217 граждан, что составляет 91,5% от общего количества поданных анкет.

Если вы хотите присоединиться к восстановлению деоккупированных территорий и имеете необходимое образование, перейдите по ссылке, (https://reserve.nads.gov.ua/) зарегистрируйтесь в системе и заполните анкету.