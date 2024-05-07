Кабмин выполнил бюджет на 2023 год, но не использовал все имеющиеся ресурсы для противодействия вторжению рф - Счетная палата

В 2023 году Кабинет Министров Украины обеспечил выполнение годового бюджета, но не направил весь возможный ресурс на финансирование мероприятий по отпору вооруженной агрессии против Украины и ликвидации ее последствий. Об этом говорится в выводах Счетной палаты о результатах анализа годового отчета о выполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", передает УНН.

Детали

Отмечается, что Кабмин выполнял закон о государственном бюджете в условиях военного положения, сверхпрогнозируемого роста экономики и импорта, девальвации гривны, ниже прогнозного уровня инфляции и получения рекордного объема международной помощи, которая составляла 34,3% финансовых ресурсов государственного бюджета.

В Счетной палате говорят, что расходов государственного бюджета проведено в сумме 4 трлн 14,8 млрд гривен. По сравнению с 2022 годом, расходы увеличились на 1 трлн 309,1 млрд грн (48,4%). В частности, выросла доля расходов по бюджетным программам по осуществлению мероприятий по обороноспособности и безопасности государства.

Также каждая шестая гривна всех поступлений государственного бюджета была направлена на погашение и обслуживание долговых обязательств Украины.

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Председатель Счетной палаты Ольга Песчанская отметила, что на осуществление мероприятий по обороноспособности и безопасности государства проведено 2,6 трлн грн расходов (66% общего объема).

Она также отметила, что по результатам анализа установлено, что правительство не направило весь возможный ресурс на финансовое обеспечение мероприятий по отпору вооруженной агрессии против Украины и ликвидации ее последствий, в частности:

в 2023 году Правительством не осуществлено распределение 5,3 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, а главными распорядителями не использовано 18,5 млрд грн выделенных из этого фонда;

главными распорядителями не использовано 1,4 млрд грн средств, поступивших на счета, открытые в НБУ как добровольные взносы (UNITED24);



Кабмин, Минфин и отдельные главные распорядители бюджетных средств не пересмотрели утвержденные на 2023 год объемы расходов общего фонда по некоторым бюджетным программам, которые ежемесячно проводились в объемах меньше планового, или вообще не проводились.



Соответственно, по результатам анализа отчета о выполнении Госбюджета-2023 Счетная палата предоставила ряд рекомендаций Кабинету Министров Украины, в частности:

- поспособствовать законодательным изменениям для восстановления в период действия военного положения представления респондентами статистической и финансовой отчетности, необходимой для производства официальной государственной статистической информации;

- поручить Министерству финансов Украины вместе с заинтересованными органами внести предложения по упрощению порядка использования средств со счетов для привлечения добровольных взносов (благотворительных пожертвований) в поддержку Украины "UNITED24" для более оперативного распределения этих средств;

- поручить главным распорядителям бюджетных средств осуществлять ежеквартально мониторинг выполнения бюджетных программ, которые ежегодно планируются и не выполняются и расходы по которым проводятся меньше плана;

- поручить Министерству финансов Украины осуществить мониторинг и оценку эффективности бюджетных программ, направленных на реализацию инвестиционных проектов, которые внедряются за счет кредитов (займов), привлеченных государством в специальный фонд от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций и другие.

Внутренние поступления в бюджет превысили расходы на оборону - Счетная палата

Дополнение

В Счетной палате добавили, что внешние поступления способствовали стабильности государственных финансов, росту международных резервов Украины и осуществлению необходимых расходов государственного бюджета.

Относительно общих ресурсов бюджета в 2023 году:

1 трлн 585,5 млрд грн получено от международного сообщества в форме внешних заимствований и грантов;

- 3 трлн 36,8 млрд грн составили внутренние ресурсы;



- 3 трлн 36,8 млрд грн составили внутренние ресурсы;

Плановый показатель доходов государственного бюджета в целом перевыполнен на 405,8 млрд грн (17,9%), а по сравнению с 2022 годом он вырос в 1,5 раза - говорится в отчете.

Напомним

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украина нуждается в 42 миллиардах долларов бюджетной поддержки в этом году, на фоне того, как продолжает бороться с вторжением России.