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Кабмин выделил 150 млн грн на диагностику COVID-19

Кабмин выделил 150 млн грн на диагностику COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14698 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Кабинет Министров Украины выделил 150 млн грн на диагностику COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Цитата

“Кабинет Министров Украины выделил 150 000 000 гривен на обеспечение потребности учреждений здравоохранения, проводят предварительную диагностику COVID-19, расходными материалами для диагностики коронавирусной болезни”, — говорится в сообщении.

Детали

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что коронавирусная болезнь, особенно штамм “Дельта”, распространяется очень быстро.

“Поэтому мы должны принимать все возможные меры для оперативного реагирования, в частности, тестировать лиц с любыми симптомами ОРВИ, отслеживать контактных лиц. Тестирование является одним из способов прервать цепь инфицирования ”, - сказал Ляшко.

Сообщается, что средства выделили по бюджетной программе “Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями”.

Отмечается, что дополнительно ожидается поставка 2 млн экспресс-тестов на средства специального фонда Государственного бюджета Украины по бюджетной программе “Улучшение здравоохранения на службе у людей”.

“Это позволит покрыть дополнительную потребность учреждений здравоохранения для диагностики COVID-19 и обеспечить бесплатное тестирование лиц с подозрением на коронавирусной болезни”, — информирует Минздрав.

Дополнение

6 октября этого года Кабинет Министров Украины поручил Министерству здравоохранения подготовить и подать проект акта о распределении 150 млн гривен на диагностику COVID-19.

Ранее сообщалось, что большинство государственных украинских лабораторий не закупают дешевые и качественные отечественные тесты на COVID-19 из-за отсутствия эффективной системы контроля за их деятельностью.

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