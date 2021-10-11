Кабмін виділив 150 млн грн на діагностику COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кабінет Міністрів України виділив 150 млн грн на діагностику COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.
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“Кабінет Міністрів України виділив 150 мільйонів гривень на забезпечення потреби закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику COVID-19, розхідними матеріалами для діагностики коронавірусної хвороби”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що коронавірусна хвороба, а особливо штам “Дельта”, поширюється дуже швидко.
“Тому ми повинні вживати всіх можливих заходів для оперативного реагування, зокрема, тестувати осіб із будь-якими симптомами ГРВІ, відстежувати контактних осіб. Тестування є одним зі способів перервати ланцюг інфікування”, — сказав Ляшко.
Повідомляється, що кошти виділили за бюджетною програмою “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”.
Зазначається, що додатково очікується поставка 2 млн експрес-тестів за кошти спеціального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”.
"Це дозволить покрити додаткову потребу закладів охорони здоров’я для діагностики COVID-19 та забезпечити безкоштовне тестування осіб з підозрою на коронавірусну хворобу",- інформує МОЗ.
Доповнення
6 жовтня цього року Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони здоров’я підготувати та подати проєкт акту щодо розподілу 150 мільйонів гривень на діагностику COVID-19.
Раніше повідомлялося, що більшість державних українських лабораторій не закуповують дешевші та якісні вітчизняні тести на COVID-19 через відсутність ефективної системи контролю за їхньої діяльністю.