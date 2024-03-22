Кабмин согласовал назначение трех заместителей главы Запорожской ОГА

В Германии количество прибывших на фоне вторжения рф украинцев выросло до 1,65 миллиона

Количество украинцев, зарегистрированных в Германии, за год выросло примерно на 250 000 человек, достигнув около 1,65 миллиона по состоянию на 12 марта, согласно данным МВД ФРГ, на которые ссылается Spiegel.