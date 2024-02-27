Кабмин разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках: что известно
Киев • УНН
Кабинет Министров разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках, если они пройдут специальное обучение, а аптеки будут оборудованы медицинскими кабинетами.
Кабинет министров разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках, но при условии, что фармацевтические работники прошли специальное обучение, а аптеки оборудованы медицинскими кабинетами. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Предусмотрена возможность проведения профилактических прививок в аптечных учреждениях фармацевтическими работниками (фармацевтами, фармацевтами клиническими), которые прошли специальные ежегодные обучения по вопросам вакцинации и владеют правилами организации и техникой проведения прививок,
Детали
Отмечается, что фармацевты также должны обладать навыками оказания домедицинской помощи, а также аптечные учреждения должны иметь лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и медицинский кабинет.
Напомним
Кабмин утвердил использование средств государственного бюджета для бесплатного зубопротезирования ветеранов и участников боевых действий. В проекте принимают участие учреждения здравоохранения, которые заключили соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины
Кабмин разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках: что известно
Кабинет Министров разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках, если они пройдут специальное обучение, а аптеки будут оборудованы медицинскими кабинетами.
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