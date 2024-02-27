Кабмин разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках: что известно

Кабинет министров разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках, но при условии, что фармацевтические работники прошли специальное обучение, а аптеки оборудованы медицинскими кабинетами. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Предусмотрена возможность проведения профилактических прививок в аптечных учреждениях фармацевтическими работниками (фармацевтами, фармацевтами клиническими), которые прошли специальные ежегодные обучения по вопросам вакцинации и владеют правилами организации и техникой проведения прививок, - сообщил Мельничук.

Детали

Отмечается, что фармацевты также должны обладать навыками оказания домедицинской помощи, а также аптечные учреждения должны иметь лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и медицинский кабинет.

Напомним

Кабмин утвердил использование средств государственного бюджета для бесплатного зубопротезирования ветеранов и участников боевых действий. В проекте принимают участие учреждения здравоохранения, которые заключили соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины