Правительство приняло постановление по обеспечению профессиональной адаптации ветеранов войны, членов их семей, семей павших защитников и защитниц. В частности определены категории лиц, которые будут получать услугу по профессиональной адаптации в первоочередном порядке. Передает УНН со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Детали

Кабинет Министр Украины принял важное постановление, необходимое для обеспечения профессиональной адаптации ветеранов и ветеранок войны, членов их семей, семей павших украинских Защитников и Защитниц за средства государственного бюджета.

Внесены изменения в постановления от 21 июня 2017 г. и № 432 и от 18 марта 2024 г. № 307, которыми предусмотрен механизм использования бюджетных средств на мероприятия по профессиональной адаптации ветеранов войны, членов их семей, семей павших воинов.

Также введено условие обязательного трудоустройства этих лиц после профессиональной адаптации.

Кабмин определил категории лиц, которые будут получать услугу по профессиональной адаптации в первоочередном порядке.

По соответствующей программе на 2024 год предусмотрено 71 млн грн.

Мы анализируем проблематику нехватки кадров на рынке труда, поэтому, имея запрос от работодателей, можем разрабатывать и предлагать образовательные программы. Принятое сегодня постановление обеспечит своевременное финансирование расходов. Тем более, что спрос на обучение и переквалификацию есть. За предыдущие два года количество тех, кто воспользовался возможностью профадаптации увеличилось в 3,5 раза - до 2,2 тысячи человек. В 2024 году можем выйти в показатель в 5 тысяч человек. - отметил и.о. Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

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