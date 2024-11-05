Кабмин предусмотрел на следующий год 42 млрд гривен на выплату субсидий - Шмыгаль

Уже в этом году 2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. В следующем году Кабинет министров заложил в госбюджет 42 млрд гривен на выплату субсидий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В преддверии зимы государство разворачивает масштабную программу зимней поддержки украинцев. Один из ключевых ее элементов - это субсидии. 2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже пересчитал их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд гривен на эти нужды

Он отметил, что для военных правительство уже упростило механизм назначения жилищно-коммунальных льгот, а для внутренних переселенцев с середины января следующего года стартует программа субсидий на съемное жилье.

Эта опция будет доступна для семей, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов. Около 500 тысяч домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в частности дров и угля. Эти средства в размере до 21 тысячи грн на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах