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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин предусмотрел на следующий год 42 млрд гривен на выплату субсидий - Шмыгаль

Кабмин предусмотрел на следующий год 42 млрд гривен на выплату субсидий - Шмыгаль

Киев  •  УНН

11:25 • 6613 просмотра

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Кабмин предусмотрел 42 млрд гривен на выплату субсидий в 2025 году. 2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы, а ВПЛ смогут получить помощь на аренду жилья.

Уже в этом году 2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. В следующем году Кабинет министров заложил в госбюджет 42 млрд гривен на выплату субсидий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В преддверии зимы государство разворачивает масштабную программу зимней поддержки украинцев. Один из ключевых ее элементов - это субсидии. 2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже пересчитал их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд гривен на эти нужды

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что для военных правительство уже упростило механизм назначения жилищно-коммунальных льгот, а для внутренних переселенцев с середины января следующего года стартует программа субсидий на съемное жилье.

Эта опция будет доступна для семей, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов. Около 500 тысяч домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в частности дров и угля. Эти средства в размере до 21 тысячи грн на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах

- добавил Шмыгаль.

Напомним

Глава правительства заверил, что Украина имеет достаточно газа в подземных хранилищах для обеспечения всех категорий потребителей на зиму. Второй отопительный сезон подряд страна будет использовать исключительно украинский газ.

Семьи с солнечными панелями получат новые условия субсидий: кого коснется5 ноября 2024, 10:44 • 9008 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль