Кабмин не предпринял надлежащих мер для выполнения поручения Президента - Данилов

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правительство в целом и органы исполнительной власти не предприняли надлежащих мер и не предоставили Аппарату СНБО необходимых материалов в достаточном объеме и предложений для подготовки заседания Совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.