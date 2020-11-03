Кабмин не предпринял надлежащих мер для выполнения поручения Президента - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правительство в целом и органы исполнительной власти не предприняли надлежащих мер и не предоставили Аппарату СНБО необходимых материалов в достаточном объеме и предложений для подготовки заседания Совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.
"Правительство в целом и органы исполнительной власти не предприняли надлежащих мер к выполнению поручения Президента и не предоставили Аппарату СНБО необходимых материалов в достаточном объеме и предложений для подготовки заседания Совета. Такая ситуация в системе государственного управления абсолютно недопустима и может привести к негативным для сектора безопасности и обороны последствий", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Указано, что он призвал правительство и субъекты ОПК повысить уровень исполнительной дисциплины.
"Правительство и субъекты оборонно-промышленного комплекса должны максимально консолидировано работать над вызовами и исповедовать государственный подход к решению вопросов", - сказал Данилов.
Он отметил, что обзор ОПК проводился во исполнение требований Закона Украины "О национальной безопасности Украины". Отчет о проведении осмотра ОПК, одобрен правительством 20 мая этого года и направлен в Аппарат СНБО Украины, который не учитывал потребностей Минобороны и был возвращен на доработку.
Указано, что Данилов подчеркнул важность развития авиастроительной отрасли, которая, по его словам, является стратегически важной для Украины.
"Нам нужно понимать, как развивать эту отрасль, несмотря на большую конкуренцию на мировом рынке, в частности, она требует приоритетного финансирования", - сказал чиновник.
По его словам, во время доработки отчета было ряд обращений к Президенту Украины по проблемам в авиастроительной отрасли, и глава государства 25 июня текущего года поручил рассмотреть на заседании СНБО Украины вместе с отчетом о результатах проведения осмотра ОПК также вопросы развития авиастроительной отрасли.
Напомним, 29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Также Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.