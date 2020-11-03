Кабмін не вжив належних заходів для виконання доручення Президента - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Уряд у цілому та органи виконавчої влади не вжили належних заходів та не надали Апаратові РНБО необхідні матеріали у достатньому обсязі і пропозиції для підготовки засідання Ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони.
"Уряд у цілому та органи виконавчої влади не вжили належних заходів до виконання доручення Президента та не надали Апаратові РНБО необхідні матеріали в достатньому обсязі і пропозиції для підготовки засідання Ради. Така ситуація у системі державного управління абсолютно неприпустима і може призвести до негативних для сектору безпеки і оборони наслідків", - сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Вказано, що він закликав уряд та суб’єкти ОПК підвищити рівень виконавчої дисципліни.
"Уряд та суб’єкти оборонно-промислового комплексу мають максимально консолідовано працювати над викликами і сповідувати державницький підхід до вирішення питань", - сказав Данілов.
Він зазначив, що огляд ОПК проводився на виконання вимог Закону України "Про національну безпеку України". Звіт про проведення огляду ОПК, схвалений урядом 20 травня цього року і направлений до Апарату РНБО України, не враховував потреб Міноборони та був повернутий на доопрацювання.
Вказано, що Данілов акцентував на важливості розвитку авіабудівної галузі, яка, за його словами, є стратегічно важливою для України.
"Нам потрібно розуміти, як розвивати цю галузь, зважаючи на велику конкуренцію на світовому ринку, зокрема, вона потребує пріоритетного фінансування", – сказав посадовець.
За його словами, під час доопрацювання звіту було ряд звернень до Президента України щодо проблем в авіабудівній галузі, і Глава держави 25 червня поточного року доручив розглянути на засіданні РНБО України разом зі звітом про результати проведення огляду ОПК також питання розвитку авіабудівної галузі.
Нагадаємо, 29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних із рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Також Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.