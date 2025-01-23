Известный юрист предложил ликвидировать НАБУ, поскольку оно покрывает тех, кто уничтожает суверенитет и независимость Украины.

ukenru
НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
12:05 • 27064 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
09:43 • 78483 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Эксклюзив
Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"
09:28 • 86574 просмотра

Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
23 января, 06:26 • 110264 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 122595 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
22 января, 16:47 • 125376 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
22 января, 14:12 • 125354 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
22 января, 11:37 • 122961 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
22 января, 11:07 • 159909 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 112299 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

23 января, 03:04 • 115616 просмотра
рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок

рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок

23 января, 03:30 • 89032 просмотра
Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

23 января, 04:49 • 75334 просмотра
Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

23 января, 06:31 • 63323 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 106652 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 159909 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 159402 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 162524 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 171246 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 187683 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 4051 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 37199 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 106652 просмотра
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

22 января, 16:22 • 110320 просмотра
Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

22 января, 15:23 • 110592 просмотра
Актуальное
Известный юрист предложил ликвидировать НАБУ, поскольку оно покрывает тех, кто уничтожает суверенитет и независимость Украины

Известный юрист предложил ликвидировать НАБУ, поскольку оно покрывает тех, кто уничтожает суверенитет и независимость Украины

Киев  •  УНН

 • 1960 просмотра

Read in English

Известный юрист предложил ликвидировать НАБУ, поскольку оно покрывает тех, кто уничтожает суверенитет и независимость Украины.

Украинский юрист Ростислав Кравец считает, что НАБУ нужно ликвидировать, поскольку оно покрывает приближенных лиц, уничтожающих независимость и суверенитет Украины. Так он отреагировал на решение суда, который отменил постановление о закрытии уголовного производства по Шабунину.

"НАБУ действует по принципу "на нет и суда нет", когда дела касаются приближенных к нему лиц или тех, кто по заказу иностранцев уничтожает независимость и суверенитет Украины и подрывает обороноспособность. НАБУ нужно ликвидировать. Не нужны в Украине разведывательные органы других стран", – отметил Кравец.

Он процитировал решение следственного судьи ВАКС, из которого следует, что по делу Шабунина, получавшего денежное довольствие и дополнительное вознаграждение, но не появлявшегося в воинской части, детектив НАБУ Бирюков небрежно провел досудебное расследование. В частности, он не исследовал все признаки уголовных правонарушений. Судя по этому, судья отменил постановление детектива о закрытии этого уголовного производства.

Ранее военный Владимир Бойко опубликовал детали дела Шабунина. Он отметил, что командованием Сил ТрО в ходе проверки было обнаружено, что в 2022-2023 годах военнослужащий, призванный по мобилизации в 207 отдельный батальон ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунин не появлялся в своей воинской части, поскольку считался "прикомандированным к НАПК" на основании писем Новикова и Сытника. При этом Шабунин получал не только денежное довольствие, но и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач в размере 30 тыс. грн в месяц, отметил Бойко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы