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Відомий юрист запропонував ліквідувати НАБУ, оскільки воно покриває тих, хто знищують суверенітет і незалежність України

Київ • УНН

 • 20495 перегляди

Відомий юрист запропонував ліквідувати НАБУ, оскільки воно покриває тих, хто знищують суверенітет і незалежність України.

Український юрист Ростислав Кравець вважає, що НАБУ потрібно ліквідувати, оскільки воно покриває наближених осіб, які знищують незалежність та суверенітет України. Так він відреагував на ухвалу суду, який скасував постанову про закриття кримінального провадження щодо Шабуніна.

"НАБУ діє за принципом "на нет и суда нет", коли справи стосуються наближених до нього осіб або тих, хто на замовлення іноземців знищують незалежність та суверенітет України й підривають обороноздатність. НАБУ треба ліквідовувати. Не потрібні в Україні розвідувальні органи інших країн", – зазначив Кравець.

Він процитував ухвалу слідчого судді ВАКС, з якої випливає, що у справі Шабуніна, який отримував грошове забезпечення та додаткову винагороду, але не зʼявлявся у військовій частині, детектив НАБУ Бірюков недбало провів досудове розслідування. Зокрема, він не дослідив усіх ознак кримінальних правопорушень. Зважаючи на це, суддя скасував постанову детектива про закриття цього кримінального провадження.

Раніше військовий Володимир Бойко опублікував деталі справи Шабуніна. Він зазначив, що командуванням Сил ТрО в ході перевірки було виявлено, що у 2022-2023 роках військовослужбовець, призваний за мобілізацією до 207 окремого батальйону ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунін не з’являвся в своїй військовій частині, оскільки вважався "прикомандированим до НАЗК" на підставі листів Новікова та Ситника. При цьому Шабунін отримував не лише грошове забезпечення, але й додаткову винагороду за виконання бойових завдань в розмірі 30 тис. грн на місяць, зазначив Бойко.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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