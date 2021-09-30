Израильские войска застрелили 40-летнего палестинца недалеко от границы

Детали

Стрельба в Газе состоялась незадолго до полудня, недалеко от лагеря беженцев Бурейдж.

Двоюродный брат погибшего, Осман Абу Аммар рассказал, что Мохаммед, который жил в Бурейдж, зарабатывал себе на жизнь, устанавливая в этом районе ловушки и ловя птиц, которых он продавал.

В заявлении армии говорится, что они заметили трех подозреваемых, которые приближаются к распределительному заграждению.

"Один из подозреваемых был замечен с подозрительным рюкзаком и копался в земле, - говорится в сообщении. - Солдаты на месте обстреляли подозреваемого".

Стрельба произошла через несколько часов после того, как два других палестинца были убиты в ходе отдельных инцидентов в Иерусалиме и на оккупированном Западном берегу.

Ранее в четверг израильская полиция застрелила палестинскую женщину, которая якобы пыталась зарезать офицера в Старом городе Иерусалима.

Полиция заявила, что инцидент произошел у входа в священное место, известное мусульманам как Благородное святилище, где находится мечеть Аль-Акса, а для евреев - Храмовая гора.

Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало женщину как 30-летнюю Исру Хзамия из города на севере Западного берега недалеко от Дженин, района, где обострилась напряженность после побега палестинских заключенных из израильской тюрьмы в начале этого месяца.

В другом инциденте, военизированная пограничная полиция Израиля заявила, что убила палестинца, который открыл огонь по солдатам, которые проводили рейд на севере Западного берега.

Официальное палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что 22-летний мужчина был убит, а двое человек ранены.

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Дополнение

В последние годы в Иерусалиме и на оккупированном Западном берегу палестинцы сделали ряд нападений на автомобили, стрельбой и нанесением ножевых ранений против израильских сил безопасности и гражданского населения. Палестинцы и израильские правозащитные группы говорят, что сотрудники службы безопасности часто применяют чрезмерную силу и в некоторых случаях убивают людей, которых ошибочно принимают за нападающих.

Израиль захватил Восточный Иерусалим и Западный берег в ходе Ближневосточной войны 1967 года. Израиль аннексировал восточный Иерусалим - святые места для евреев, христиан и мусульман - в шаг, не признанный международным сообществом. Палестинцы считают Западный берег как часть своего будущего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.