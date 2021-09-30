Ізраїльські війська застрелили 40-річного палестинця неподалік від кордону

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Стрілянина в Газі відбулася незадовго до полудня, недалеко від табору біженців Бурейдж.

Двоюрідний брат загиблого, Осман Абу Аммар, розповів, що Мохаммед, який жив в Бурейдж, заробляв собі на життя, встановлюючи в цьому районі пастки і ловлячи птахів, яких він продавав.

У заяві армії говориться, що вони помітили трьох підозрюваних, що наближаються до розподільчого загородження.

"Один з підозрюваних був помічений з підозрілим рюкзаком і копався в землі, - йдеться в повідомленні. - Солдати на місці обстріляли підозрюваного".

Стрілянина сталася через кілька годин після того, як два інших палестинця були вбиті в ході окремих інцидентів в Єрусалимі і на окупованому Західному березі.

Раніше в четвер ізраїльська поліція застрелила палестинську жінку, яка нібито намагалася зарізати офіцера в Старому місті Єрусалиму.

Поліція заявила, що інцидент стався біля входу в священне місце, відоме мусульманам як Благородне святилище, де знаходиться мечеть Аль-Акса, а для євреїв - Храмова гора.

Міністерство охорони здоров'я Палестини ідентифікувало жінку як 30-річну Ісру Хзамія з міста на півночі Західного берега недалеко від Дженін, району, де загострилася напруженість після втечі палестинських ув'язнених з ізраїльської в'язниці на початку цього місяця.

В іншому інциденті, воєнізована прикордонна поліція Ізраїлю заявила, що вбила палестинця, який відкрив вогонь по солдатах, які проводили рейд на півночі Західного берега.

Офіційне палестинське інформаційне агентство WAFA повідомило, що 22-річний чоловік був убитий, а двоє осіб поранені.

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Доповнення

В останні роки в Єрусалимі і на окупованому Західному березі палестинці зробили ряд нападів на автомобілі, стріляниною і нанесенням ножових поранень проти ізраїльських сил безпеки і цивільного населення. Палестинці та ізраїльські правозахисні групи кажуть, що співробітники служби безпеки часто застосовують надмірну силу і в деяких випадках вбивають людей, яких помилково приймають за нападників.

Ізраїль захопив Східний Єрусалим і Західний берег в ході Близькосхідної війни 1967 року. Ізраїль анексував східний Єрусалим - святі місця для євреїв, християн і мусульман - в крок, не визнаний міжнародним співтовариством. Палестинці вважають Західний берег як частину своєї майбутньої незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі.