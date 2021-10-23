Израиль объявил шесть палестинских правозащитных групп "террористами"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Израиль объявил шесть палестинских групп гражданского общества террористическими организациями и обвинил их в перенаправлении донорской помощи боевикам, что вызвало критику со стороны Организации Объединенных Наций и правозащитных организаций. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Министерство обороны Израиля заявило, что правозащитные группы Палестины связанные с Народным фронтом освобождения Палестины (НФОП), левой фракцией с вооруженным крылом, которое осуществляет смертоносные нападения на израильтян.
В эти группы входят палестинские правозащитные организации "Аддамер" и "Аль-Хак", которые документируют нарушения прав Израилем на оккупированном Западном берегу, Международная защита детей Палестины, Центр исследований и разработок Бисау, Союз комитетов палестинских женщин и Союз сельскохозяйственных Рабочих комитетов.
"Заявленные организации получили большие суммы денег от европейских стран и международных организаций, используя различные подделки и обман", - заявило министерство обороны Израиля, утверждая, что деньги поддерживали деятельность НФОП.
Human Rights Watch и Amnesty International заявили, что это решение является "тревожной эскалацией, которая угрожает прекратить работу самых известных организаций гражданского общества Палестины".
Обозначения организаций, как терорестичних, позволит израильским властям закрывать офисы групп, конфисковывать их активы и арестовывать их сотрудников на Западном берегу, говорится в совместном заявлении наблюдателей Human Rights Watch и Amnesty International.
"Аддамер" Международная организация защиты детей Палестины, отвергли обвинения как "попытку уничтожить палестинское гражданское общество".
Управление ООН по правам человека на палестинских территориях заявило, что оно "встревоженно" этим заявлением Израиля.
"Законодательство о борьбе с терроризмом не должно использоваться для ограничения законной правозащитной и гуманитарной деятельности", - говорится в сообщении ООН.
Добавим
Израиль захватил Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим в войне на Ближнем Востоке в 1967 году.
Напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной за последние несколько месяцев снизилась. Израиль нанес авиаудары по Газе в июне, почти через месяц после прекращения огня между Силами обороны Израиля и ХАМАС. Авиаудары стали первым наступательным ходом после прекращения огня 20 мая, который положил конец 11-дневному конфликту.