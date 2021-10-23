Ізраїль оголосив шість палестинських правозахисних груп "терористами"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Ізраїль оголосив шість палестинських груп громадянського суспільства терористичними організаціями і звинуватив їх в перенаправленні донорської допомоги бойовикам, що викликало критику з боку Організації Об'єднаних Націй і правозахисних організацій. Про це пише УНН з посиланням на агенство Reuters.
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Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що правозахисні групи Палестини пов'язані з Народним фронтом визволення Палестини (НФВП), лівої фракцією з озброєним крилом, яке здійснює смертоносні напади на ізраїльтян.
У ці групи входять палестинські правозахисні організації "Аддамер" і "Аль-Хак", які документують порушення прав Ізраїлем на окупованому Західному березі, Міжнародний захист дітей Палестини, Центр досліджень і розробок Бісау, Союз комітетів палестинських жінок і Союз сільськогосподарських Робочих комітетів.
"Заявлені організації отримали великі суми грошей від європейських країн і міжнародних організацій, використовуючи різні підробки і обман", - заявило міністерство оборони Ізраїлю, стверджуючи, що гроші підтримували діяльність НФВП.
Human Rights Watch і Amnesty International заявили, що це рішення є "тривожною ескалацією, яка погрожує припинити роботу найвідоміших організацій громадянського суспільства Палестини".
Позначення організацій, як терорестичних, дозволить ізраїльській владі закривати офіси груп, конфісковувати їхні активи і заарештовувати їх співробітників на Західному березі, йдеться в спільній заяві спостерігачів Human Rights Watch і Amnesty International.
"Аддамер" та Міжнародна організація захисту дітей Палестини, відкинули звинувачення як "спробу знищити палестинське громадянське суспільство".
Управління ООН з прав людини на палестинських територіях заявило, що воно "стривожене" цією заявою Ізраїлю.
"Законодавство про боротьбу з тероризмом не повинно використовуватися для обмеження законної правозахисної і гуманітарної діяльності", - йдеться в повідомленні ООН.
Додамо
Ізраїль захопив Західний берег, сектор Газа і Східний Єрусалим у війні на Близькому Сході 1967 року.
Напруженість у відносинах між Ізраїлем і Палестиною за останні кілька місяців знизилася. Ізраїль завдав авіаударів по Газі в червні, майже через місяць після припинення вогню між Силами оборони Ізраїлю і ХАМАС. Авіаудари стали першим наступальним ходом після припинення вогню 20 травня, котрий поклав кінець 11-денному конфлікту.