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Ізраїльські військові літаки розбомбили об’єкти ХАМАС у секторі Газа

Ізраїльські військові літаки розбомбили об’єкти ХАМАС у секторі Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Ізраїльські військові літаки розбомбили об’єкти ХАМАС у секторі Газа у відповідь на вогневі повітряні кулі, запущені з палестинського анклаву, які викликали пожежі на півдні Ізраїлю. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Немає негайних повідомлень про жертви авіаударів, які були спрямовані, як вважають військові, на виробництво зброї та майданчик для запуску ракет, що належить ХАМАСу, ісламістській групі, яка править Газою.

Палестинці кажуть, що повітряні кулі мають на меті тиск на Ізраїль, щоб послабити обмеження щодо Гази та дозволити потрапити на територію. Запущені в понеділок повітряні кулі спричинили пожежі на полях Ізраїлю вздовж кордону з Газою.

Додатково

Понад 250 палестинців і 13 в Ізраїлі загинули в травневому конфлікті, під час якого бойовики з Гази випустили ракети у напрямку міст Ізраїлю, а Ізраїль завдав авіаударів по прибережному анклаву. Ісмаїл Ханія переобраний на другий термін головою угрупування ХАМАС

Нагадаємо

Ізраїльська авіація завдала ударів по місцях Гази після стрілянини через кордон Гази з Ізраїлем напередодні.  

На початку травня конфлікт між угрупованнями в секторі Газа і Ізраїлем загострився після того, як ізраїльська влада за рішенням суду почала виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі.

Через це в місті почалися протести, які переросли в зіткнення палестинського населення і ізраїльської поліції. Пізніше з сектора Газа почалися ракетні обстріли по території Ізраїлю і удари у відповідь.

Потім інтенсивні обстріли стихли і стали поодинокими. Так, ще одна атака з боку Ізраїлю сталася 2 липня.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.

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