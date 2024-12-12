Израильские войска вышли из одного из районов Ливана в рамках соглашения о прекращении огня
Киев • УНН
ЦАХАЛ начал вывод войск из района города Хиам на юге Ливана согласно ноябрьскому соглашению о прекращении огня. Полный вывод войск из всех районов должен завершиться до конца января 2025 года.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила отвод войск из района города Хиам на юге Ливана. Этот отход проводится в соответствии с заключенным в ноябре соглашением о прекращении огня. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Между тем израильские военные отмечают, что они до сих пор остаются в других районах на юге Ливана, В ЦАХАЛ отметили, что армия продолжит действовать "против любых угроз".
Ранее в четверг, 11 декабря, ливанские военные рассказали о начале развертывания сил в Хиаме после вывода израильских военнослужащих из этого города в координации с UNIFIL.
Армия также призвала ливанское гражданское население не приближаться к этим районам, поскольку военные проводят сканирование города на наличие неразорвавшихся боеприпасов.
Отмечается, что в соответствии с соглашением о прекращении огня, ЦАХАЛ должен выйти из всех районов на юге Ливана до конца января 2025 года.
Напомним
26 ноября было официально объявлено о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской организацией "Хезболла". Об этом сообщил президент США Джо Байден.
В своем заявлении Байден сообщил, что Соединенным Штатам удалось выступить посредником в этом важном решении, которое должно остановить дальнейшее обострение конфликта.