Израильские войска ушли из Дженина, города и лагеря беженцев, после десяти дней вторжения

Израильские войска вышли в эту пятницу из города и лагеря беженцев Дженин, к северу от оккупированного Западного берега, после десяти дней вторжения. Пишет УНН со ссылкой на Swiss Info и Euronews.

Детали

Израильские войска покинули город Дженин на Западном берегу Иордана, где они находились в рамках операции «Летние лагеря». Израильская армия ограничилась подтверждением в коротком заявлении, что в эти последние дни вторжения в Дженин «они ликвидировали 14 террористов и задержали более 30 подозреваемых».

Были демонтированы многочисленные объекты террористической инфраструктуры, в том числе подземное хранилище оружия, расположенное под мечетью - говорится в тексте.

По сообщениям палестинских источников, погибли по меньшей мере 29 палестинцев - большинство из них участники вооруженных группировок.

Напомним,

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и ХАМАС заключить соглашение о перемирии в Газе. Он заявил, что соглашение готово на 90%, хотя Нетаньяху это отрицает.

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