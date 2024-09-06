Израильские войска ушли из Дженина, города и лагеря беженцев, после десяти дней вторжения
Киев • УНН
Израильская армия завершила операцию в городе и лагере беженцев Дженин на Западном берегу. По данным израильтян, ликвидированы 14 «террористов», задержаны более 30 подозреваемых, палестинцы сообщают о 29 погибших.
Израильские войска вышли в эту пятницу из города и лагеря беженцев Дженин, к северу от оккупированного Западного берега, после десяти дней вторжения. Пишет УНН со ссылкой на Swiss Info и Euronews.
Детали
Израильские войска покинули город Дженин на Западном берегу Иордана, где они находились в рамках операции «Летние лагеря». Израильская армия ограничилась подтверждением в коротком заявлении, что в эти последние дни вторжения в Дженин «они ликвидировали 14 террористов и задержали более 30 подозреваемых».
Были демонтированы многочисленные объекты террористической инфраструктуры, в том числе подземное хранилище оружия, расположенное под мечетью
По сообщениям палестинских источников, погибли по меньшей мере 29 палестинцев - большинство из них участники вооруженных группировок.
Напомним,
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