Ізраїльські війська пішли з Дженіна, міста та табору біженців, після десяти днів вторгнення
Київ • УНН
Ізраїльська армія завершила операцію в місті та таборі біженців Дженін на Західному березі. За даними ізраїльтян, ліквідовано 14 "терористів", затримано понад 30 підозрюваних, палестинці повідомляють про 29 загиблих.
Ізраїльські війська вийшли цієї п'ятниці з міста та табору біженців Дженін, на північ від окупованого Західного берега, після десяти днів вторгнення. Пише УНН з посиланням на Swiss Info та Euronews.
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Ізраїльські війська залишили місто Дженін на Західному березі Йордану, де вони перебували в рамках операції "Літні табори". Ізраїльська армія обмежилася підтвердженням в короткій заяві, що в ці останні дні вторгнення в Дженіні "вони ліквідували 14 терористів і затримали більше 30 підозрюваних".
Були демонтовані численні об'єкти терористичної інфраструктури, в тому числі підземне сховище зброї, розташоване під мечеттю
За повідомленнями палестинських джерел, загинули щонайменше 29 палестинців — більшість із них учасники озброєних угруповань.
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