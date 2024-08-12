Израиль зафиксировал 30 ракетных пусков из Ливана на севере страны
Киев • УНН
Армия обороны Израиля сообщила о 30 ракетных пусках из Ливана в направлении района Кабри на севере страны. Сирены воздушной тревоги прозвучали около 2 часов ночи, пострадавших не зафиксировано.
В ночь на 12 августа по меньшей мере 30 пусков ракет с территории Ливана зафиксировала Армия обороны Израиля на севере страны. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает УНН.
Детали
"После того, как некоторое время назад на севере Израиля прозвучали сирены, обнаружены около 30 снарядов, летевших из Ливана в направлении района Кабри, некоторые из них упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
По данным Армии обороны Израиля, сообщений о пострадавших не поступало. Сирены на севере страны прозвучали почти в два часа ночи. Другие подробности пока не приводятся.
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