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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль зафиксировал 30 ракетных пусков из Ливана на севере страны

Израиль зафиксировал 30 ракетных пусков из Ливана на севере страны

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 02:54  •  15730 просмотра

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Армия обороны Израиля сообщила о 30 ракетных пусках из Ливана в направлении района Кабри на севере страны. Сирены воздушной тревоги прозвучали около 2 часов ночи, пострадавших не зафиксировано.

В ночь на 12 августа по меньшей мере 30 пусков ракет с территории Ливана зафиксировала Армия обороны Израиля на севере страны. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает УНН.

Детали

"После того, как некоторое время назад на севере Израиля прозвучали сирены, обнаружены около 30 снарядов, летевших из Ливана в направлении района Кабри, некоторые из них упали на открытой местности", - говорится в сообщении.

По данным Армии обороны Израиля, сообщений о пострадавших не поступало. Сирены на севере страны прозвучали почти в два часа ночи. Другие подробности пока не приводятся.

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