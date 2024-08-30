Изготавливали и продавали контрафакт: разоблачены организаторы теневого табачного бизнеса

Во Львовской области разоблачена группа лиц, организовавших масштабное подпольное производство сигарет и продававших табачные изделия на территории Винницкой и Львовской областей.

Пишет УНН с ссылкой на ТУ БЭБ во Львовской области.

Детали

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили группы лиц, которые незаконно изготавливали и продавали табачные изделия на территории Винницкой и Львовской областей.

Жители Винницкой области организовали масштабное подпольное производство сигарет с поддельными марками акцизного налога - информирует пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Для этого были арендованы промышленные помещения, которые обустроили необходимым промышленным оборудованием, отмечают следователи.

По данным БЭБ Львовщины, фигуранты сбывали готовую продукцию оптовыми партиями на территории области.

Гучний скандал з фальсифікатом соняшникової олії – до чого тут група компаній "Олсідз"

Были проведены обыски, в результате чего детективы изъяли:

промышленную линию для производства сигарет,

упаковочную машину,

табачные смеси,

незаконно изготовленные сигареты,

другие вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконного производства сигарет.

Общая стоимость изъятого составляет почти 7 млн грн.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта табачных изделий по ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Маскував контрафакт під відомий бренд: у шахрайстві підозрюється мешканець Київщини