Виготовляли та продавали контрафакт: викрито організаторів тіньового тютюнового бізнесу
Київ • УНН
Детективи БЕБ викрили групу осіб, які незаконно виготовляли та продавали тютюнові вироби на Вінниччині та Львівщині. Вилучено обладнання та продукцію на суму близько 7 млн грн.
У Львівській області викрито групу осіб, організували масштабне підпільне виробництво цигарок і продавали тютюнові вироби на території Вінницької та Львівської областей.
Пише УНН із посиланням на ТУ БЕБ у Львівській області.
Деталі
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групи осіб, які незаконно виготовляли та продавали тютюнові вироби на території Вінницької та Львівської областей.
Мешканці Вінниччини організували масштабне підпільне виробництво цигарок із підробленими марками акцизного податку
Для цього були орендовані промислові приміщення, які облаштували необхідним промисловим обладнанням, зазначають слідчі.
За даними БЕБ Львівщини, фігуранти збували готову продукцію оптовими партіями на території області.
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Були проведені обшуки, в результаті чого детективи вилучили:
промислову лінію для виробництва сигарет,
пакувальну машину,
тютюнові суміші,
незаконно виготовлені сигарети,
інші речові докази, що підтверджують факти незаконного виробництва сигарет.
Загальна вартість вилученого становить майже 7 млн грн.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту тютюнових виробів за ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України.
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