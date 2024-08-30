Виготовляли та продавали контрафакт: викрито організаторів тіньового тютюнового бізнесу

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Київ • УНН

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Детективи БЕБ викрили групу осіб, які незаконно виготовляли та продавали тютюнові вироби на Вінниччині та Львівщині. Вилучено обладнання та продукцію на суму близько 7 млн грн.

У Львівській області викрито групу осіб, організували масштабне підпільне виробництво цигарок і продавали тютюнові вироби на території Вінницької та Львівської областей.

Пише УНН із посиланням на ТУ БЕБ у Львівській області.

Деталі

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групи осіб, які незаконно виготовляли та продавали тютюнові вироби на території Вінницької та Львівської областей.

Мешканці Вінниччини організували масштабне підпільне виробництво цигарок із підробленими марками акцизного податку

 – інформує пресслужба Бюро економічної безпеки України.
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Для цього були орендовані промислові  приміщення, які облаштували необхідним промисловим обладнанням, зазначають слідчі.

За даними БЕБ Львівщини, фігуранти збували готову продукцію оптовими партіями на території області.

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Були проведені обшуки, в результаті чого детективи вилучили:

промислову лінію для виробництва сигарет,

пакувальну машину,

тютюнові суміші,

незаконно виготовлені сигарети,

інші речові докази, що підтверджують факти незаконного виробництва сигарет.

Загальна вартість вилученого становить майже 7 млн грн.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування у кримінальному  провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту тютюнових виробів за ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаКримінал та НП

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