Из-за значительного повреждения энергоинфраструктуры: в Одессе переходят к экстренным отключениям света

Из-за значительных повреждений энергосистемы в результате российского обстрела в Одессе вынужденно вводят экстренные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба группы ДТЭК, пишет УНН.

Детали

Одесса и Одесский район: вынуждены переходить на экстренные отключения света. Графики отключений пока применять невозможно. Причина: значительные масштабы повреждений после утреннего обстрела - резюмировали в компании.

Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, но для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени

"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

Напомним

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что в Одесской области из-за масштабной атаки России в ночь на 22 марта были повреждены энергетические объекты, частично вводятся стабилизационные отключения света.