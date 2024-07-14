Из-за российского обстрела Никополя пострадали два человека. 69-летняя женщина получила поражение током. Она находится в тяжелом состоянии. Осколочные ранения получил 70-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Из-за артобстрела в Никополе пострадали два человека. 69-летняя женщина получила поражение током. Она наступила на оборванный вражескими снарядами электропровод. Сейчас в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти. С осколочными ранениями 70-летний мужчина. Он – в среднем состоянии тяжести. - сообщил Лысак.

Он добавил, что кроме линий электропередач в городе изуродованы жилые дома и заборы.

Напомним

Российские войска ночью и утром нанесли ракетный удар по Днепровскому району, вызвав пожары, которые были ликвидированы спасателями, а атака БПЛА в Криворожском районе привела к ранению 67-летней женщины и повреждению жилых домов.