Из-за вражеского обстрела были обесточены два угольных предприятия Донетчины

В результате обстрела российских войск было прекращено электроснабжение двух угольных предприятий в Донецкой области. Под землей без света оказались 94 горняка. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Оккупанты снова предприняли попытку уничтожения промышленных объектов области. Из-за обстрела было прекращено электроснабжение двух угольных предприятий. В то время под землей находились 94 горняка. Сразу после обстрела они были извещены об аварийной ситуации - написал Филашкин в Telegram.

Сейчас, по его словам, электроснабжение восстановлено, жизни шахтеров ничего не угрожает.

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российские войска сегодня утром обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина, еще один человек получил ранения.