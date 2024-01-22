Из-за вражеского обстрела были обесточены два угольных предприятия Донетчины
Киев • УНН
Вражеские обстрелы российских войск обесточили две угольные шахты в Донецке, в результате чего 94 шахтера оказались в ловушке под землей. Впоследствии электроснабжение было восстановлено.
В результате обстрела российских войск было прекращено электроснабжение двух угольных предприятий в Донецкой области. Под землей без света оказались 94 горняка. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Оккупанты снова предприняли попытку уничтожения промышленных объектов области. Из-за обстрела было прекращено электроснабжение двух угольных предприятий. В то время под землей находились 94 горняка. Сразу после обстрела они были извещены об аварийной ситуации
Сейчас, по его словам, электроснабжение восстановлено, жизни шахтеров ничего не угрожает.
Дополнение
российские войска сегодня утром обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина, еще один человек получил ранения.
Из-за вражеского обстрела были обесточены два угольных предприятия Донетчины
Вражеские обстрелы российских войск обесточили две угольные шахты в Донецке, в результате чего 94 шахтера оказались в ловушке под землей. Впоследствии электроснабжение было восстановлено.
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