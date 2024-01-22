Через ворожий обстріл були знеструмлені два вугільних підприємства Донеччини

Внаслідок обстрілу російських військ було припинено електропостачання двох вугільних підприємств в Донецькій області. Під землею без світла опинились 94 гірники. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Окупанти знову вчинили спробу знищення промислових об'єктів області. Через обстріл було припинено електропостачання двох вугільних підприємств. На той час під землею знаходились 94 гірники. Одразу після обстрілу вони були сповіщені про аварійну ситуацію - написав Філашкін у Telegram.

Наразі, за його словами, електропостачання відновлено, життю шахтарів нічого не загрожує.

Доповнення

російські війська сьогодні вранці обстріляли Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.