Через ворожий обстріл були знеструмлені два вугільних підприємства Донеччини
Київ • УНН
Ворожі обстріли російських військ знеструмили дві вугільні шахти в Донецьку, в результаті чого 94 шахтарі опинилися в пастці під землею. Згодом електропостачання було відновлено.
Внаслідок обстрілу російських військ було припинено електропостачання двох вугільних підприємств в Донецькій області. Під землею без світла опинились 94 гірники. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Окупанти знову вчинили спробу знищення промислових об'єктів області. Через обстріл було припинено електропостачання двох вугільних підприємств. На той час під землею знаходились 94 гірники. Одразу після обстрілу вони були сповіщені про аварійну ситуацію
Наразі, за його словами, електропостачання відновлено, життю шахтарів нічого не загрожує.
Доповнення
російські війська сьогодні вранці обстріляли Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.