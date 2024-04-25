Из-за вражеских атак внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области - "Укрзализныця"

Вражеские атаки вызвали временные изменения в движении пригородных поездов в Харьковской области на сегодня и завтра. Об этом сообщает "Укрзализныця", передает УНН.

Детали

Как отмечают в "Укрзализныце", из-за вражеских атак 25 апреля внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области:

№6407 Харьков-Пассажирский - Изюм следует до станции Балаклея;

№6433 Харьков-Пассажирский - Савинцы следует до станции Шебелинка;

№6431 Харьков-Левада - Изюм курсирует до остановочной платформы Янковский;

Также на завтра, 26 апреля, внесены изменения в движение пригородных поездов, в частности, поезд №6410 Савинцы - Харьков-Пассажирский будет курсировать по маршруту Шебелинка - Харьков-Пассажирский, а поезд №6408 сообщением Изюм - Харьков-Левада - отменен.

Поезд дальнего следования №111/112 Изюм - Львов сейчас ожидает в безопасности на станции Савинцы и проедет Балаклею с задержкой. Это также повлияет на своевременность отправки поезда №63/64 Харьков - Львов - сообщили в "УЗ".

Напомним,

Сегодня "Укрзализныця" сегодня стала объектом массовых атак России. В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Также семеро работников получили ранения.