Из-за сокращения предложения, цена на нефть продолжает расти

Уже 2 неделю подряд цена на нефть продолжает свой рост, из-за сокращения предложения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу цены на нефть продолжили свой рост, уже 2 недели подряд, это связывают с сокращением поставок и ожиданиями роста спроса ввиду улучшения экономической ситуации.

Цены на нефть марки Brent выросли на 26 центов, или на 0,3%, до 90,91 доллара за баррель на момент 12:52 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 6 центов, или на 0,1%, до 86,65 доллара за баррель.

В четверг оба эти эталона достигли самого высокого уровня с октября.

В течение этой недели цены на нефть марки Brent и WTI вырастут более чем на 4%, поскольку Иран, третий по объемам производитель в ОПЕК, обещал ответ на атаку Израиля, в результате которой погибли высокопоставленные иранские военные.

Рынок знает, что определенное возмездие со стороны Ирана вероятно, но не знает никаких деталей, что создает большой дискомфорт и нервозность - сказал аналитик SEB Бьярн Шилдроп (Bjarne Schieldrop).

На этой неделе Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, которые входят в формирование ОПЕК+, решили оставить свою политику поставок нефти неизменной. Одновременно они призвали некоторые страны сделать больше для выполнения условий по уменьшению добычи.

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, рост рабочих мест в США в марте оказался выше, чем ожидалось, что также свидетельствует об устойчивом повышении заработной платы. Рост заработных плат в несельскохозяйственном секторе может свидетельствовать о потенциальном высоком спросе на нефть, однако это может также задержать ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца этого года. Это происходит в контексте стабильного роста мирового спроса на нефть на 1,4 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, как пишут аналитики JPMorgan в своей заметке.

Наши высокочастотные индикаторы спроса показывают, что общее потребление нефти в марте в среднем составило 101,2 млн баррелей в сутки, что на 100 000 баррелей в сутки выше наших опубликованных оценок - отметили они.

Напомним

Цены на нефть взлетели выше 88 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с октября, из-за роста спроса со стороны Китая и США, а также эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что усиливает беспокойство относительно поставок.

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