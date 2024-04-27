Из-за российской ракетной атаки по Украине Польша подняла в небо самолеты

Польша поднимала свою военную авиацию в воздух из-за российской ракетной атаки по территории Украины в ночь на субботу 27 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Детали

В заявлении ведомства указывается, что польские самолеты были подняты и действовали в небе в юго-восточной части страны. В этом контексте военные призвали местных жителей обратить внимание, что в указанных регионах возможно "повышение уровня шума".

Сегодня вечером наблюдается активность Российской Федерации в связи с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины говорится в объявлении ОК ВС Польши.

Польские военные добавили, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства начаты", и продолжается мониторинг за ситуацией.

Напомним,

В ночь на 27 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны РФ. Было зафиксировано движение управляемых ракет, а также "Кинжалов" в украинском воздушном пространстве. Также было известно о взрывах в Ивано-Франковской области и в Харькове.

В оккупированном Мариуполе взрывы