В оккупированном Мариуполе взрывы

Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

Среди пострадавших в ДТП, спровоцированного главой Броварской райгосадминистрации, - 32-летняя мать с 2,5-летней дочерью, а также двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет, которые получили различные травмы, включая переломы, черепно-мозговые травмы и ушибы.