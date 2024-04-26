В оккупированном Мариуполе взрывы
Киев • УНН
В оккупированном Россией Мариуполе, раздались громкие взрывы. Городской совет предположил, что Вооруженные силы России, вероятно, несут ответственность за обстрел гражданских опираясь на информацию от местных пабликов.
Во временно оккупированном Мариуполе громко. Об этом сообщили в официальном телеграмм канале Мариупольского городского совета со ссылкой на свидетельства местных жителей, передает УНН.
Оккупационные паблики пишут, что по не подтвержденной информации, это была работа сс рф. Бьют сами же по своим?
Детали
Согласно сообщениям местных взрывы прогремели в Кальмиусском и Левобережном районах.
В подтверждение выложили и фото.
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