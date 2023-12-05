Из-за протеста фермеров в центре Кишинева произошел транспортный коллапс
Киев • УНН
В Кишиневе 5 декабря фермеры устроили протестный марш вокруг здания правительства, парламента и администрации президента. Они приехали на тракторах и создали многокилометровые пробки.
Молдавские фермеры выехали в центр Кишинева на тракторах и заблокировали движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на молдавские СМИ.
Детали
Участники акции привезли к зданию молдавского правительства мешки с навозом и сеном, а также ящики с виноградом. Представитель фермеров Сергей Стефанко заявил, что они планируют ехать к зданию администрации президента Майи Санду. Фермеры остановились возле здания администрации президента, где в знак протеста против равнодушия руководства страны в отношении сельского хозяйства хотели оставить несколько тюков, однако им помешала полиция.
Из-за протеста движение в центре Кишинева было фактически заблокировано, в частности остановился весь общественный транспорт.
Своим протестом фермеры требовали ввести мораторий на начисление штрафов, принудительное исполнение и возбуждения дел о неплатежеспособности фермерских хозяйств, а также разрешить реструктуризацию долгов. Также фермеры требуют финансовой помощи от Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды для компенсации убытков, полученных в 2023 году производителями подсолнечника и кукурузы.
Так называемый "мораторий" не может быть введен, а предложение о перераспределения средств из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды (AIPA) на 2024 год для компенсации производителям кукурузы и подсолнечника - не что иное, как "дискриминация других фермеров
После окончания акции протеста представители фермеров заявили, что снова выйдут на протест в Кишиневе, поскольку находятся на грани банкротства, а власти не принимают меры для их защиты. для их защиты.
Напомним
Фермеры Молдовы уже устраивали протесты из-за недовольства отношением правительства к агропромышленному сектору. В частности, они требовали запретить импорт сельхозпродукции из Украины.
Позже министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил, что ни транзит украинской продукции через Молдову, ни ее импорт не несут негативного влияния на внутренний рынок страны, поэтому их ограничения и запрет нецелесообразны и вводиться не будут.
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Из-за протеста фермеров в центре Кишинева произошел транспортный коллапс
В Кишиневе 5 декабря фермеры устроили протестный марш вокруг здания правительства, парламента и администрации президента. Они приехали на тракторах и создали многокилометровые пробки.
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