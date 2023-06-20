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Вимагають заборонити агропродукцію з України: у Молдові протести фермерів дійшли до Кишинева

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У Кишиневі збираються молдавські фермери, щоб провести марш протесту з вимогою заборонити агропродукцію з України. Поліція попередила про ускладнений рух у місті. Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker, пише УНН.

Вимагають заборонити агропродукцію з України: у Молдові протести фермерів дійшли до Кишинева

Деталі

Повідомляють, що на центральній площі збираються фермери-протестувальники, вони привезли сільгосптехніку.

О 13:00 за місцевим часом фермери проведуть марш із вимогою, зокрема, заборонити імпорт агропродукції з України.

Поліція попередила про ускладнений рух у Кишиневі через протести, і закликала утриматися від поїздок центром міста.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що з 19 червня фермери почнуть масові протести в Молдові. Частина фермерів на сільгосптехніці в Кишиневі планують страйкувати біля будівель уряду, парламенту і міністерства сільського господарства. Решта протестуватимуть на національних трасах, повідомила Асоціація "Сила фермерів".

Слід зазначити, що в документі про проведення акції протесту асоціація фермерів заявила, що 20 червня до 150 тракторів проїдуться за маршрутом від центральної площі вулицями Бенулеску-Бодоні, Букурешт та іншими і повернуться на площу до будівлі уряду.

Фермери Молдови анонсували протести через невдоволення ставленням уряду до агропромислового сектору. Зокрема, вони вимагають заборонити імпорт сільгосппродукції з України.

Молдова планувала запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України. Міністр аграрної політики та продовольства України висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також підкреслив, що незрозумілими є підстави для подібного рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова.

Пізніше міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля заявив, що ні транзит української продукції через Молдову, ні її імпорт не несуть негативного впливу на внутрішній ринок країни, тому їхні обмеження і заборона недоцільні і вводитися не будуть.

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