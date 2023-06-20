Требуют запретить агропродукцию из Украины: в Молдове протесты фермеров дошли до Кишинева

Детали

Сообщается, что на центральной площади собираются протестующие фермеры, они привезли сельхозтехнику.

В 13:00 по местному времени фермеры проведут марш с требованием, в частности, запретить импорт агропродукции из Украини.

Полиция предупредила о затрудненном движении в Кишиневе из-за протестов, и призвала воздержаться от поездок центром города.

Напомним

Ранее сообщалось, что с 19 июня фермеры начнут массовые протесты в Молдове. Часть фермеров на сельхозтехнике в Кишиневе планируют бастовать у зданий правительства, парламента и министерства сельского хозяйства. Остальные будут протестовать на национальных трассах, сообщила Ассоциация "Сила фермеров".

Следует отметить, что в документе о проведении акции протеста ассоциация фермеров заявила, что 20 июня до 150 тракторов проедутся по маршруту от центральной площади по улицам Бенулеску-Бодони, Букурешт и другими и вернутся на площадь к зданию правительства.

Фермеры Молдовы анонсировали протесты из-за недовольства отношением правительства к агропромышленному сектору. В частности, они требуют запретить импорт сельхозпродукции из Украины.

Молдова планировала ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Министр аграрной политики и продовольствия Украины выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдовы. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова.

Позже министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил, что ни транзит украинской продукции через Молдову, ни ее импорт не несут негативного влияния на внутренний рынок страны, поэтому их ограничения и запрет нецелесообразны и вводиться не будут.