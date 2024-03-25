Из-за обстрелов в Киеве временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов

Троллейбус №15 и №38 изменят свою работу, из-за ракетного обстрела, пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Троллейбусы маршрута №15 будут курсировать от ст. м. "Дворец спорта" до остановки "Ботанический сад", а троллейбусы маршрута №38 курсируют от остановки "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" до остановки "Ботанический сад".

Напомним

Четыре человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения в результате ракетного обстрела в Печерском районе Киева, что затруднило движение на улице Михаила Бойчука в обоих направлениях.

Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней: КГВА сообщает о последствиях в двух районах, обломках - в еще двух