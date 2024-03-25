Из-за обстрелов в Киеве временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  28776 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  143908 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  142365 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  150080 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214044 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180268 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176571 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172783 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140403 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  365174 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

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20 марта 2024, 10:44  •  371704 просмотра
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  463670 просмотра

Из-за обстрелов в Киеве временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов

Два троллейбусных маршрута (№15 и №38) в Киеве временно изменили свое движение из-за ракетного обстрела и артобстрела в Печерском районе города, в результате которого были ранены четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Война •   •  19228 просмотра
Из-за обстрелов в Киеве временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов

В Мариуполе оккупанты уничтожают уникальный исторический памятник - Андрющенко

российские захватчики в оккупированном Мариуполе разрушают экскаваторами курган Дед - исторический памятник, датированный 5 тысячелетием до нашей эры.

Война •   •  19095 просмотра
В Мариуполе оккупанты уничтожают уникальный исторический памятник - Андрющенко

Вражеский удар по Киеву: на Печерске поврежден спортзал, под завалами могут быть люди - ГСЧС

Российская ракетная атака повредила спортивный зал в Печерском районе Киева, люди могли оказаться под завалами.

Война •   •  21228 просмотра
Вражеский удар по Киеву: на Печерске поврежден спортзал, под завалами могут быть люди - ГСЧС

Более 185 млн счетов открыли пользователи платежных услуг в 2023 году

В 2023 году количество счетов, открытых пользователями платежных сервисов в Украине, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом - до 185,1 млн.

Экономика •   •  18261 просмотра
Более 185 млн счетов открыли пользователи платежных услуг в 2023 году

Энергетики стабилизировали ситуацию в Кривом Роге: запитаны все дома

Энергетикам ДТЭК удалось стабилизировать ситуацию в Кривом Роге и Криворожском районе, восстановив электроснабжение всем потребителям после российских обстрелов.

Общество •   •  16570 просмотра
Энергетики стабилизировали ситуацию в Кривом Роге: запитаны все дома

День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа

Служба безопасности Украины (СБУ) отмечает свою 32-ю годовщину, подчеркивая свою ключевую роль в противодействии российской агрессии с помощью спецопераций, морских беспилотников, боевой работы, разоблачения предателей и коллаборационистов, расследования военных преступлений, противодействия киберугрозам и разрушения Крымского моста.

Общество •   •  17059 просмотра
День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа

Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 5 пострадавших

Два человека были госпитализированы и трое получили помощь на месте после утренней ракетной атаки российских войск в Печерском районе, в результате которой пять человек получили ранения.

Война •   •  16447 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 5 пострадавших

Падение обломков вражеских ракет в столице: в полиции показали последствия

Обломки вражеских ракет упали в Печерском, Соломенском и Дарницком районах.

Война •   •  19120 просмотра
Падение обломков вражеских ракет в столице: в полиции показали последствия

Ракетный удар по Киеву: посол США призвала усилить поддержку Украины

Посол отметила, что за последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны. Она призвала не медлить с военной помощью для Киева.

Война •   •  20444 просмотра
Ракетный удар по Киеву: посол США призвала усилить поддержку Украины

Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней: КГВА сообщает о последствиях в двух районах, обломках - в еще двух

Две баллистические ракеты, выпущенные рф из оккупированного Крыма, были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время вражеской ракетной атаки на Киев, есть повреждения зданий и пострадавшие.

Война •   •  18952 просмотра
Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней: КГВА сообщает о последствиях в двух районах, обломках - в еще двух