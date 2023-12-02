Из-за непогоды без света уже почти 500 населенных пунктов, плановых отключений не предвидится - Минэнерго
Киев • УНН
497 населенных пунктов на западе Украины обесточены из-за непогоды, но плановых отключений не предвидится
Из-за непогоды без электроснабжения уже почти 500 населенных пунктов в западных областях Украины. При этом плановых отключений не предвидится. Об этом сообщили в субботу в Министерстве энергетики, пишет УНН.
Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается. предусматривается. Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая
Детали
В западных областях Украины существенно ухудшились погодные условия. Из-за обильного снега и ветра без света 497 населенных пунктов. Больше всего - во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях. Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме (в работе 134 бригады, 185 единиц техники), указали в министерстве.
Из-за боевых действий и технических проблем без электроснабжения, как сообщается, - 441 населенный пункт.
Напомним
На утро 2 декабря непогода привела к отключению электроэнергии в 357 населенных пунктах в четырех областях, проезд по основным дорогам обеспечен.
Из-за непогоды без света уже почти 500 населенных пунктов, плановых отключений не предвидится - Минэнерго
497 населенных пунктов на западе Украины обесточены из-за непогоды, но плановых отключений не предвидится.
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