Из-за непогоды без света уже почти 500 населенных пунктов, плановых отключений не предвидится - Минэнерго

Из-за непогоды без электроснабжения уже почти 500 населенных пунктов в западных областях Украины. При этом плановых отключений не предвидится. Об этом сообщили в субботу в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается. предусматривается. Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая - сообщили в Минэнерго.

Детали

В западных областях Украины существенно ухудшились погодные условия. Из-за обильного снега и ветра без света 497 населенных пунктов. Больше всего - во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях. Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме (в работе 134 бригады, 185 единиц техники), указали в министерстве.

Из-за боевых действий и технических проблем без электроснабжения, как сообщается, - 441 населенный пункт.

Напомним

На утро 2 декабря непогода привела к отключению электроэнергии в 357 населенных пунктах в четырех областях, проезд по основным дорогам обеспечен.