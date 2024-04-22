Из оккупированной Херсонщины в Украину вернули еще двоих детей - омбудсмен

С оккупированной Херсонщины на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть семью с двумя детьми. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

12-летний мальчик и 5-летняя девочка вместе с родителями выехали из города Голая Пристань, который сейчас временно оккупирован. В дом украинцев трижды приходили российские военные с обысками, а на просьбу осуществлять осмотр без автоматов, чтобы не пугать детей, получали отказ - рассказал Лубинец.

По его словам, семья не выпускала детей со двора. А после незаконных "выборов", которые проводились под принуждением и обстрелами, сосед-коллаборационист сообщил, что "новая власть" будет лишать родительской опеки детей, которые не ходят в русскую школу.

В связи с этим семья хотела уехать в Украину, чтобы сын продолжил получать украинское образование, а дочь пошла в 1 класс в украинскую школу.

К счастью, семье удалось выехать. Она уже побывала в нашем Центре защиты прав ребенка, где с ним пообщались психологи, следователи, партнеры, представители государственных органов, которые готовы помочь семье дать старт для начала новой жизни - заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Дети уже получили планшеты, поэтому смогут получать знания удобным способом. Также им помогут устроились в школу, выбрать кружки и при необходимости получать психологическую помощь.

Оккупанты заставляют украинских детей делать обереги для военных рф - Центр сопротивления

Дополнение

Омбудсман пояснил, что жители города имеют проукраинскую позицию, а подростки имеют смелость даже ее озвучивать, однако россияне выводят их в поле и стреляют возле головы, чтобы запугать.

Он также отметил, что многие жители города пострадали от подрыва оккупантами Каховской ГЭС. По их словам, когда отошла вода, в городе обнаружили более 1 тысячи тел погибших, многих до сих пор не могут найти.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что в России активно началась подготовка к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий под видом оздоровления. Речь идет о периоде летних каникул.