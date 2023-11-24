Из Газы в Египет за сутки вывезли 8 украинцев - МИД
Киев • УНН
Восемь украинцев были эвакуированы из Газы в Египет, всего с помощью разных стран было эвакуировано 259 человек.
Из сектора Газа в Египет в течение этих суток выведено 8 граждан Украины, а 26 граждан сегодня доставлены чартерным рейсом из Египта в Молдову. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
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В течение этих суток из Газы в Египет выведено 8 граждан Украины, а 26 граждан сегодня доставлены чартерным рейсом из Египта в Молдову. Наши дипломаты оказали им содействие в переезде в Украину. Всего в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Газы 259 человек
Он отметил, что Украина благодарна Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за их поддержку.
"Усилия МИД Украины по помощи гражданам в Секторе Газа находятся на особом контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы", - добавил Николенко.
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Дополнение
Вступило в силу четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве Катара.
2 ноября посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что более 300 граждан Украины находятся в секторе Газа и хотели бы покинуть его пределы, но им препятствует ХАМАС.
Из Газы в Египет за сутки вывезли 8 украинцев - МИД
Восемь украинцев были эвакуированы из Газы в Египет, всего с помощью разных стран было эвакуировано 259 человек.
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