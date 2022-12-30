Из беларуси улетел российский самолет, используемый для наведения - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Из беларуси улетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
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«По нашим данным, борт ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с рег. номером RF-93966, который взлетел с аэродрома в Мачулищах в 10:12, покинул воздушное пространство беларуси и улетел в рф. В беларуси он находился с 14 декабря», – сообщает мониторинговая группа.
Справочно
По данним из открытых источников, самолет ДРЛО применяется для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели.
Напомним
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца.