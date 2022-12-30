Из беларуси улетел российский самолет, используемый для наведения - мониторинг

Цитата

«По нашим данным, борт ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с рег. номером RF-93966, который взлетел с аэродрома в Мачулищах в 10:12, покинул воздушное пространство беларуси и улетел в рф. В беларуси он находился с 14 декабря», – сообщает мониторинговая группа.

Справочно

По данним из открытых источников, самолет ДРЛО применяется для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Напомним

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца.