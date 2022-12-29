Угроза ракетных ударов по Украине со стороны беларуси будет сохраняться, по меньшей мере, до апреля 2023 года - Гаюн

Цитата

"Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны беларуси сохраняется до апреля 2023 года. Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге беларуси продолжено согласно NOTAMN O0973/2 с 1 января по 1 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ограничение не распространяется на авиацию вс рб и Госпогранкомитета рб. Территория зоны ограничения не поменялась.

Запрет на полеты над южной частью беларуси был введен 24 февраля 2022 года. Именно с юга беларуси и проходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории беларуси украинскими городами было запущено не менее 721 ракеты.

Дополнение

Перспективы привлечения вооруженных сил беларуси к войне в Украине зависят от способности вооруженных сил россии продвинуться на Донецком направлении, а также от активности действий Сил обороны Украины.