Угроза ракетных ударов по Украине со стороны беларуси будет сохраняться, по меньшей мере, до апреля 2023 года - Гаюн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца. В частности, до апреля 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".
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"Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны беларуси сохраняется до апреля 2023 года. Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге беларуси продолжено согласно NOTAMN O0973/2 с 1 января по 1 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что ограничение не распространяется на авиацию вс рб и Госпогранкомитета рб. Территория зоны ограничения не поменялась.
Запрет на полеты над южной частью беларуси был введен 24 февраля 2022 года. Именно с юга беларуси и проходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории беларуси украинскими городами было запущено не менее 721 ракеты.
Дополнение
Перспективы привлечения вооруженных сил беларуси к войне в Украине зависят от способности вооруженных сил россии продвинуться на Донецком направлении, а также от активности действий Сил обороны Украины.