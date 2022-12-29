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Угроза ракетных ударов по Украине со стороны беларуси будет сохраняться, по меньшей мере, до апреля 2023 года - Гаюн

Киев • УНН

 • 393826 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца. В частности, до апреля 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Цитата

"Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны беларуси сохраняется до апреля 2023 года. Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге беларуси продолжено согласно NOTAMN O0973/2 с 1 января по 1 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали 

Отмечается, что ограничение не распространяется на авиацию вс рб и Госпогранкомитета рб. Территория зоны ограничения не поменялась.

Запрет на полеты над южной частью беларуси был введен 24 февраля 2022 года. Именно с юга беларуси и проходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории беларуси украинскими городами было запущено не менее 721 ракеты

Дополнение

Перспективы привлечения вооруженных сил беларуси к войне в Украине зависят от способности вооруженных сил россии продвинуться на Донецком направлении, а также от активности действий Сил обороны Украины.

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