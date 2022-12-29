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Загроза ракетних ударів по Україні з боку білорусі зберігатиметься щонайменше до квітня 2023 року - Гаюн

Загроза ракетних ударів по Україні з боку білорусі зберігатиметься щонайменше до квітня 2023 року - Гаюн

Київ • УНН

 • 393829 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці. Зокрема, до квітня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Цитата

"Загроза ракетного обстрілу України з боку білорусі зберігається до квітня 2023 року. Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0973/22 з 1 січня по 1 квітня 2023 року", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що обмеження не поширюється на авіацію зс рб та Держприкордонкомітету рб. Територія зони обмеження не змінилася.

Заборона на польоти над південною частиною білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 року. Саме з півдня білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території білорусі українськими містами було запущено не менше 721 ракети

Доповнення

Перспективи залучення збройних сил білорусі до війни в Україні залежать від спроможності збройних сил рф просунутися на Донецькому напрямку, а також від активності дій Сил оборони України.

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