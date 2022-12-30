Із білорусі полетів російський літак, який використовується для наведення - моніторинг

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«За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергей Атаянц» з реєстр. номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, залишив повітряний простір білорусі та полетів до росії. У білорусі він знаходився з 14 грудня», – повідомляє моніторингова група.

Довідково

За даними з відкритих джерел, літак ДРЛО застосовується для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі.

Нагадаємо

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці.