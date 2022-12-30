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Із білорусі полетів російський літак, який використовується для наведення - моніторинг

Із білорусі полетів російський літак, який використовується для наведення - моніторинг

Київ • УНН

 • 300623 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. З білорусі полетів російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Про це повідомляє УНН з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Цитата

«За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергей Атаянц» з реєстр. номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, залишив повітряний простір білорусі та полетів до росії. У білорусі він знаходився з 14 грудня», – повідомляє моніторингова група.

Довідково

За даними з відкритих джерел, літак ДРЛО застосовується для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі.

Нагадаємо

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці.

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