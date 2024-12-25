Ивано-Франковск: мэр предупредил о возможных перебоях со светом и плохой связи после атаки рф
Киев • УНН
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о возможных перебоях со светом и плохой связи после атаки РФ. В общине прилетов и обломков не обнаружено.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных перебоях со светом и плохой связи после очередной массированной атаки рф, пишет УНН.
Детали
"В громаде без прилетов и предварительно без обломков! Перебои со светом и может быть в определенных районах плохая связь!" - написал Марцинкив в соцсетях.
Незадолго до этого мэр Ивано-Франковска сообщал о работе ППО.
На фоне очередной массированной атаки рф на энергетику сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области, в Харькове, в Кременчуге в Полтавской области, в Днепре, в Кривом Роге.
Враг снова массированно атакует энергетику - министр25 дек. 2024, 05:53 • 7746 просмотров