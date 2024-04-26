Истребители F-16 и обученные пилоты начнут прибывать в Украину в этом году - глава Пентагона 16 минут назад • 3491 просмотра

Сегодня цена биткоина закрепилась на уровне 64 тысячи долларов: какие факторы сдерживают рост 18 минут назад • 3002 просмотра

Украинцы уже более 55 тысяч раз перерегистрировали авто через "Дію" 19 минут назад • 2526 просмотра

Президент Литвы о возможности размещения ядерного оружия в Польше: это было бы элементом сдерживания 22 минуты назад • 2986 просмотра

Волошин: две трети поселка Очеретино находится под контролем ВСУ 23 минуты назад • 2783 просмотра

Медиков из оккупированного Крыма пытаются привлечь к службе в российской армии: предлагают большие деньги, но желающих нет 29 минут назад • 3069 просмотра

ГНС остановила работу каждого пятого предпринимателя, а Гетманцев "клубом белого бизнеса" пытается легализовать такие ее действия - нардеп 31 минута назад • 3435 просмотра

Зеленский - участникам "Рамштайна": россия в этом году запустила по Украине уже 9000 КАБов, нам срочно нужны Patriot 33 минуты назад • 3501 просмотра

рф ввела дополнительные резервы, чтобы прорвать украинскую оборону на направлении Новобахмутовка-Очеретино - Волошин 35 минут назад • 2862 просмотра