Истребители F-16 и обученные пилоты начнут прибывать в Украину в этом году - глава Пентагона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  27107 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  46823 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  56084 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  53820 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  68736 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152354 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167398 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171954 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151127 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120986 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

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19 апреля 2024, 15:15  •  595280 просмотра

Истребители F-16 и обученные пилоты начнут прибывать в Украину в этом году - глава Пентагона

По словам министра обороны США Ллойда Остина, больше эскадрильи истребителей F-16 вместе с подготовленными пилотами и вспомогательным персоналом будут доставлены в Украину в этом году.

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Истребители F-16 и обученные пилоты начнут прибывать в Украину в этом году - глава Пентагона

Сегодня цена биткоина закрепилась на уровне 64 тысячи долларов: какие факторы сдерживают рост

Цена биткоина оставалась стабильной на уровне около $64 000 из-за подавленных настроений на рынке криптовалют, связанных с ожиданиями повышения процентных ставок в США.

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Сегодня цена биткоина закрепилась на уровне 64 тысячи долларов: какие факторы сдерживают рост

Украинцы уже более 55 тысяч раз перерегистрировали авто через "Дію"

Более 55 000 украинцев уже воспользовались сервисом "Дія" для купли-продажи автомобилей без бумаг, очередей и ожидания, а также для быстрой перерегистрации и получения номерных знаков и технических паспортов по почте.

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Украинцы уже более 55 тысяч раз перерегистрировали авто через "Дію"

Президент Литвы о возможности размещения ядерного оружия в Польше: это было бы элементом сдерживания

Президент Литвы Науседа заявил, что размещение ядерного оружия в Польше станет элементом сдерживания россии и соответствует ожиданиям Европы в отношении безопасности.

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Президент Литвы о возможности размещения ядерного оружия в Польше: это было бы элементом сдерживания

Волошин: две трети поселка Очеретино находится под контролем ВСУ

Две трети села Очеретино находится под контролем Вооруженных сил Украины, а та часть, куда прорвался враг, находится под огневым контролем.

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Медиков из оккупированного Крыма пытаются привлечь к службе в российской армии: предлагают большие деньги, но желающих нет

Врачей и медицинский персонал гражданских больниц на Крымском полуострове заставляют подписывать контракты с оккупационной российской армией, но они категорически отказываются, несмотря на то, что им предлагают большие деньги.

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Медиков из оккупированного Крыма пытаются привлечь к службе в российской армии: предлагают большие деньги, но желающих нет

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Сейчас налоговый кодекс не содержит нормы о рискованности плательщика. Однако, теперь критерии рискованности плательщика с подачи Гетманцева пытаются узаконить принятым в первом чтении законопроектом о "клубе белого бизнеса".

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ГНС остановила работу каждого пятого предпринимателя, а Гетманцев "клубом белого бизнеса" пытается легализовать такие ее действия - нардеп

Зеленский - участникам "Рамштайна": россия в этом году запустила по Украине уже 9000 КАБов, нам срочно нужны Patriot

Президент Украины Зеленский срочно запросил у партнеров не менее 7 комплексов противоракетной обороны Patriot для защиты украинских городов от российских воздушных атак и ракет.

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Зеленский - участникам "Рамштайна": россия в этом году запустила по Украине уже 9000 КАБов, нам срочно нужны Patriot

рф ввела дополнительные резервы, чтобы прорвать украинскую оборону на направлении Новобахмутовка-Очеретино - Волошин

россия развернула дополнительные резервы, включая 55-ю отдельную мотострелковую бригаду, для прорыва украинской обороны в районе Новобахмутовки-Очеретино-Волошино.

Война •   •  2862 просмотра
рф ввела дополнительные резервы, чтобы прорвать украинскую оборону на направлении Новобахмутовка-Очеретино - Волошин

Демченко о ситуации на границе с беларусью: ситуация за последний период не изменилась

Сейчас россия не имеет военных подразделений на территории беларуси, но ситуация на границе с беларусью остается угрожающей, поскольку страна продолжает поддерживать полномасштабную войну рф против Украины.

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Демченко о ситуации на границе с беларусью: ситуация за последний период не изменилась