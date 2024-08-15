Исключительно задача безопасности: Украина не заинтересована в оккупации курской области рф - Подоляк

Украина не заинтересована в оккупации приграничных регионов россии, включая курскую область. Украинские военные выполняют задачи, связанные с обеспечением безопасности вокруг границ Украины, заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в социальной сети X, передает УНН.

В приграничных регионах россии, включая Курскую область, украинцы решают исключительно задачи, связанные с обеспечением безопасности. Украина не заинтересована в оккупации этих территорий. Но она заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов, вытеснении остатков российских войск за линии, которые позволяют наносить артиллерийские и баллистические ракетные удары по украинской территории, формировании пояса безопасности вокруг границ Украины, уничтожении военной логистики и инфраструктуры (включая базы хранения, учебные центры, места сосредоточения техники) - написал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина и россия ведут разные войны, которые имеют четкие юридические определения. Если россия сознательно напала на Украину с целью убийства мирных жителей и оккупации ее территории, что является безусловным военным преступлением, как указал Подоляк, то Украина ведет "исключительно оборонительную войну, в том числе на территории агрессора для обеспечения защиты собственного населения, что является ее безусловным правом...", - отметил Подоляк.

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