Иран начал незапланированные военные учения вблизи границы с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры у границы с Турцией. Об этом в среду сообщает агентство ISNA, пишет УНН.
Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.
Информация об иранских военных учениях появилась на фоне новостей о том, что в среду подразделения армии Турции пересекли границу Сирии, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Тегеран высказался против проведения турецкими силами операции на сирийской территории.
Как сообщал УНН ранее, в Турции объяснили, почему опять планируют ввести войска в Сирию. “В зоне безопасности есть две цели: обеспечить безопасность нашей границы, уничтожив всех террористов, а также обеспечить безопасное возвращение беженцев. Турция сильная и решительно настроена”, — написал представитель Эрдогана на своей странице в Twitter.